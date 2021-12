Ani sprawiedliwości, ani rozwoju. Turcja na rozdrożu

Zagrożeniem pozostaje też spadek zaufania do sprawczości Erdoğana i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Tyle że to niekoniecznie przekłada się na wzrost zaufania do opozycji. I to też będzie miało duży wpływ na wynik przyszłych wyborów. Jeśli opozycji uda się przekonać elektorat, że ma pomysły na rządzenie, że stanowi realną alternatywę do rządów Erdoğana – wtedy może liczyć na sukces.