"Ani jednej więcej". Protesty w całej Polsce po śmierci ciężarnej 33-latki

Manifestacja w Nowym Targu, gdzie zmarła ciężarna 33-latka, zaczęła się od minuty ciszy. Pojawiła się tam też jej matka. - Pobiegłam do szpitala i spytałam ordynatora czemu moja córka zmarła, a on mi odpowiedział "ja nie wiem". On nie wie dlaczego zmarła. Nikt mi nie złożył kondolencji, nikt mi nie współczuł. Moja córka zwijała się z bólu - mówiła Krystyna. Jej słowa przytacza "Gazeta Wyborcza".