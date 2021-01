Anglia. Polak w śpiączce może zostać odłączony od aparatury

Wniosek o pomoc do ETPC złożyły matka i siostra mężczyzny przebywającego w śpiączce. Sąd zdecydował, że aby wstrzymać odłączenie od aparatury, decyzja Trybunału musi zostać podjęta do 16.00 7 stycznia.

Mężczyzna znajdujący się w śpiączce mieszkał w Anglii od kilkunastu lat. 6 listopada 2020 roku doszło u niego do zatrzymania pracy serca i trwałego uszkodzenia mózgu. O zgodę na odłączenie od aparatury do sądu wystąpił szpital, w którym od dwóch miesięcy przebywa mężczyzna. Do wniosku przychyliły się mieszkające w Anglii dzieci oraz żona poszkodowanego. Przeciwna tej decyzji jest jednak pozostała część rodziny.