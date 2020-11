Wybudził się ze śpiączki, dowiedział się o epidemii. Niezwykła historia pacjenta

Koronawirus go zaskoczył. Historia jak z filmu

Pacjent był kilkukrotnie wybudzany, jednak tego nie pamięta. Docierały do niego strzępy informacji dotyczące np. maseczek, sprzętu ochronnego. Miał poczucie, że są braki, a personel nie był na to przygotowany.

- W czasie pobytu w szpitalu miałem bardzo dużo różnych, dziwnych snów, co jest normalne w czasie śpiączki. Jednak na szczęście w mózgu nie zaszły żadne zmiany. Po wybudzeniu nie byłem pewien, które wspomnienia w mojej pamięci były prawdziwe. Później dzwonili do mnie członkowie rodziny, bo odwiedziny były zabronione i podawali mi pierwsze informacje. Dowiadywałem się coraz to nowych rzeczy, po trochu mnie informowano. Nie zdawałem sobie sprawy z powagi tej sytuacji - opowiadał pan Tomasz.

- Miałem rurkę tracheostomijną w szyi, więc nie mogłem mówić. Słuchałem jedynie tego, co mi opowiadano. Ciężko było zdać sobie sprawę, o co chodzi. To było jak apokalipsa. Lekarze chodzili w ubraniach ochronnych, dezynfekowali co chwilę ręce. Widać było, że boją się tego wirusa - dodał.