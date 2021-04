Anglia łagodzi restrykcje. Johnson apeluje do mieszkańców

Anglia luzuje obostrzenia - co się zmieni?

Ponadto, zmiany objęły członków jednego gospodarstwa domowego, którzy chcieliby wyjechać wspólnie na urlop. Od poniedziałku mogą to zrobić, ale wyłącznie na terenie Anglii i nocować w miejscach bez przestrzeni wspólnych, jak kempingi czy domki letniskowe. Możliwe stało się również swobodne podróżowanie pomiędzy Anglią a Walią.

Johnson apeluje

- Jestem pewien, że będzie to ogromna ulga dla właścicieli tych firm, które były zamknięte przez tak długi czas, a dla wszystkich innych jest to szansa na powrót do robienia niektórych rzeczy, które kochamy i za którymi tęsknimy - powiedział premier Wielkiej Brytanii.