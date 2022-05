Angiograf nie działał prawie pół roku, bo "kable przegryzły szczury". Bolesny raport NIK o aparaturze w szpitalach

Złe umowy z NFZ, szczury, które przegryzły kable i brak serwisu

Z ustaleń inspektorów wynika, że W 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za prawie 1,5 mln zł zakupił angiograf, który jednak nie był wykorzystywany. - Przyczyną było niedostosowanie pomieszczeń przeznaczonych do eksploatacji urządzenia. Do dnia zakończenia kontroli NIK angiograf nie został zainstalowany, co w ocenie Izby było działaniem niegospodarnym - podaje Najwyższa Izba Kontroli.