Angelina Jolie we Lwowie. Nagranie z kawiarni hitem sieci

Jednak to nagranie z kawiarni skradło serca internautów. Na pierwszym planie widoczny jest chłopak, który ogląda coś na swoim telefonie. Dodatkowo ma słuchawki i kompletnie nie jest zainteresowany otaczającą go rzeczywistością. Zdaje się, że chłopiec nawet nie zauważył obecności gwiazdy światowego kina we lwowskiej kawiarni.