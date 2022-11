Angela Merkel żyje rozrzutnie? Była kanclerz otrzymała nietypowe upomnienie

Choć Angela Merkel nie rządzi w Niemczech od blisko roku, to wciąż jest aktywna publicznie. Dużo podróżuje i utrzymuje biuro w Berlinie na co przysługują jej środki z budżetu państwa. Koszty tej działalności okazały się jednak bardzo wysokie. Rząd federalny upomniał właśnie byłą kanclerz "by zachowała dyscyplinę w wydatkach".