Historyczny krzyż usunięty. Kontrowersyjna decyzja Niemiec

Nietypowa prośba niemieckiego MSZ

Historyczny krzyż został wyniesiony z sali spotkania dyplomatów na wniosek niemieckiego MSZ. O całej sprawie huczało między innymi w niemieckich mediach, które zarzucały Monastyrowi brak siły i wytrwałości, by bronić tak ważnego krzyża. "Westfaelische Nachrichten" przypomniał, że to właśnie przed nim tamtejsi radni do dziś składają przysięgę. Obecność tego symbolu powinna być niepodlegająca jakimkolwiek dyskusjom.