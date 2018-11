Angela Merkel: prezydent Rosji odpowiedzialny za kryzys

Kanclerz Angela Merkel obarczyła prezydenta Rosji Władimira Putina odpowiedzialnością za konflikt z Ukrainą na Morzu Azowskim. Nie zapowiedziała jednak nowych sankcji ani zmiany stanowiska wobec Nord Stream 2.



W spotkaniu w stolicy Niemiec uczestniczył premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsnam. Niemiecka kanclerz obarczyła Putina odpowiedzialnością za zaostrzenie sytuacji. – To idzie całkowicie na konto rosyjskiego prezydenta – podkreśliła. – Jestem za tym, by wyłożyć wszystkie fakty na stół, żeby zwolnić żołnierzy i nie wymuszać przyznania się do winy, jak to widzieliśmy w telewizji. Jestem za tym, by zachować spokój, lecz musimy zabiegać o to, by takie miasto jak Mariupol, które jest skazane na zaopatrzenie z morza, nie zostało odcięte – mówiła Merkel.