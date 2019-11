WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze andrzejki Przemysław Batorski 47 min. temu Andrzejki 2019. Pomysły na zabawy. Jak spędzić ten dzień? Na Andrzejki nasi przodkowie bawili się w lanie wosku czy wróżenie z obierek od jabłka. Możemy pójść w ich ślady i przepowiedzieć przyszłość na dzień przed adwentem. Poznaj pomysły na andrzejkowe zabawy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Andrzejki 2019. Pomysły na tradycyjne zabawy. Jak spędzić ten dzień? (East News, Fot: Lech Gawuc/Reporter) Andrzejki 2019. Kiedy obchodzimy to święto? Wigilia św. Andrzeja, tak zwane Andrzejki, przypada co roku w nocy z 29 na 30 listopada. Święty Andrzej w tradycji chrześcijańskiej był rybakiem, bratem św. Piotra, apostołem i męczennikiem. Jest patronem Szkocji, Grecji, Rosji i Hiszpanii. Andrzejki to dla katolików okazja do hucznej zabawy przed nastaniem adwentu, który jest okresem oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Kościół nie zabrania zabaw w adwencie, ale zachęca, by się od nich powstrzymać. Adwent co roku obejmuje cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem. W tym roku zaczyna się 1 grudnia. Andrzejki były tradycyjną okazją do wróżb dla dziewcząt. Chłopcy urządzali kawalerskie przepowiednie i wróżby w katarzynki, czyli wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Była to noc z 24 na 25 listopada. Stopniowo jednak męski zwyczaj zanikł i w Andrzejki powróżyć mogą sobie także panowie. Wróżby na Andrzejki. Lanie wosku Najbardziej znaną z tradycyjnych wróżb andrzejkowych jest lanie wosku. Aby wziąć udział w zabawie, potrzebujemy świeczek, miski z zimną wodą i klucza z dużą dziurką (jak od starej szafy). Przyda się też naczynie, najlepiej blaszane, w którym podgrzejemy świeczki, aż zamienią się w płynny wosk. Od roztopienia świeczek zaczniemy naszą zabawę. Potem jedna osoba powinna trzymać klucz, a druga – przelewać przez jego dziurkę wosk. Tradycyjnie do zabawy używano mosiężnego klucza, ale jeśli nie masz takiego przedmiotu, możesz zrobić klucz choćby z tektury. Wosk należy przelewać cienką strużką, żeby kształt formował się długo. Teraz wyjmijcie wosk z wody i w świetle świeczki sprawdźcie, jaki cień rzuca na ścianę. Co to jest? Według niektórych wróżb, woskowa figurka powie pannie coś o cechach albo wyglądzie przyszłego męża. Według innych, w kształcie trzeba rozpoznać znak: dom oznacza przeprowadzkę albo założenie rodziny, góra – trudności, obrączka – ślub, a motyl – wewnętrzną przemianę albo rozwiązanie problemów. Wróżby na Andrzejki 2019. Przestawianie butów Tradycyjnie na Andrzejki bawimy się w przestawianie butów. Uczestnicy zabawy zdejmują po jednym bucie i ustawiają je jeden za drugim, noskami w stronę drzwi. Osoba, której but jako pierwszy przekroczy próg, ma największe szanse na szybkie małżeństwo. Bardziej dynamiczna forma tej zabawy polega na rzucaniu butami. Dzieci będą mogły zrobić bałagan. Trzeba zdjąć but i rzucić go przez lewe ramię. Jeśli nosek buta po lądowaniu będzie zwrócony w stronę drzwi, właściciel może mieć nadzieję, że niedługo spotka miłość. Andrzejki 2019. Obieranie jabłek Trzecia najpopularniejsza zabawa andrzejkowa to obieranie jabłek. Uczestniczki starają się wyciąć jak najdłuższą obierkę, a potem rzucić ją przez lewe ramię. Do tej gry na pewno przyda się obieraczka. Po rzucie trzeba podejść do obierki i sprawdzić, w jaką literę się ułożyła. Od tej litery będzie się zaczynało imię przyszłego męża. Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Rzecznik PiS Radosław Fogiel o 30-krotności składek ZUS: liczymy na większość w ramach Zjednoczonej Prawicy 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące