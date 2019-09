Watykan. Na pl. św. Piotra pobiły się żebraczki. Wypadły im... sztuczne garby

Kuriozalna scena na placu świętego Piotra w Watykanie. Dwie schorowane staruszki zaczęły kłócić się o pieniądze ofiarowane przez jedną z turystek. Od słów szybko przeszły do rękoczynów, a w ruch poszły pięści i laski. Po chwili żebraczki "cudownie" ozdrowiały, gubiąc w ferworze walki sztuczne garby.

Dwie staruszki ubrane w skromne, czarne spódnice prosiły turystkę o pieniądze. Jednak datek otrzymała tylko jedna z nich. To wywołało oburzenie zazdrosnej towarzyszki, która do wyegzekwowania swoich praw użyła laski. Przeciwniczka nie pozostała dłużna. Gwałtowna kłótnia, pełna wyzwisk i ciosów została uwieczniona na nagraniu udostępnionym w sieci.

O dziwo, schorowane żebraczki nagle "ozdrowiały", gubiąc nie tylko laski, ale i skrzętnie chowane do tej pory pod ubraniem sztuczne garby. "Cud! Żebraczki z garbami i laskami odzyskują prosty kręgosłup i wigor. I to jaki wigor!" - kpią autorzy posta z nagraniem na Twitterze. Zacięta walka między kobietami trwała dłuższą chwilę, jednak po pewnym czasie obie doszły do wniosku, że spór na oczach obecnych na placu nie ma większego sensu i... doszły do porozumienia.