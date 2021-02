Andrzej Sośnierz poza Porozumieniem? Wymowny komentarz Borysa Budki

- Wystarczy prześledzić wypowiedzi medialne niektórych parlamentarzystów. Jeżeli jeden z polityków Porozumienia mówi wprost, że w zakup respiratorów zaangażowane były służby, że w Ministerstwie Zdrowia pieniądze wydatkowane są w sposób nieprawidłowy, to można się zapytać, dlaczego on jeszcze razem z nimi głosuje - mówił szef PO Borys Budka w programie "Tłit". Pytany wprost, czy Andrzej Sośnierz przechodzi do opozycji, odparł wymijająco: "Nigdy o takich rzeczach nie będę mówił publicznie. Jeżeli zaczynasz pisać doktorat, to nie mów o tym, że zaczynasz pisać, tylko powiedz, jak już obronisz pracę doktorską. Nie mów, że zaczynasz, ale powiedz w momencie, kiedy skończyłeś".

