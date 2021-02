Andrzej Sośnierz odejdzie z koalicji? Jasna deklaracja polityka Porozumienia

Andrzej Sośnierz od dawna nie szczędzi słów krytyki wobec rządu oraz koalicji, wskazując na błędy podczas zarządzania pandemią koronawirusa. – W każdej formacji powinna być dyskusja, nie ma jakiejś mądrości objawione i są różne koncepcje - komentował w programie "Newsroom" WP polityk Porozumienia. Członek KP PiS odniósł się także do pogłosek o ewentualnej rezygnacji z udziału w koalicji rządzącej. - W najbliższym czasie nie zamierzam (zmieniać barw klubowych), chociaż nigdy nie można powiedzieć, że to wszystko jest na zawsze. Problem polega na tym, że ja zasadniczo nie zmieniam poglądów . Zmieniają je tylko grupy, do których przystępowałem - wyznał Sośnierz.

