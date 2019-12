Andrzej Rzepliński: "Reżim Kaczyńskiego ukradł mi 30 lat pracy dla Rzeczypospolitej"

- Niszczy instytucję po instytucji - tak o Jarosławie Kaczyńskim powiedział prof. Andrzej Rzepliński. Sędzia TK w stanie spoczynku ocenił też aferę z Marianem Banasiem oraz wybór Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Sejm ich wybrał, a prezydent nie brał żadnego udziału w ich wyborze lub zablokowaniu wyboru, i to jest kolejny konstytucyjny grzech prezydenta. Jeżeli mógł, to się przyczyniał do trądu w Polsce, do tego, że coraz bardziej nasze państwo staje się masą upadłościową. Przecież mógł wziąć udział w procesie powoływania tych trzech sędziów - podkreślił prof. Rzepliński.

Pytany o sytuację sędziów, prof. Rzepliński przyznał, że ma "uczucie strasznej straty". - Nawet nie tyle osobistej. Reżim Kaczyńskiego ukradł mi 30 lat pracy dla Rzeczypospolitej, nie tylko w Trybunale Konstytucyjnym. 30 lat! Jaruzelski ukradł mi osiem lat, a ten mi ukradł 30 lat pracy. Mnie, także innym sędziom, jeżeli ograniczamy się tylko do środowiska sędziów. To proces gnicia, zapaści... A sądownictwo, nie tylko konstytucyjne, jest zwornikiem wszystkiego - zaznaczył.

I kontynuował: - W jakiej sytuacji zostali postawieni? Nie przez Mariana Banasia. Bo ci ludzie wiedzieli, kto to jest Banaś, wiedzieli doskonale. I właśnie dlatego go wybrali. A być może dlatego, że on im dał znać, że on sporo wie na ich temat. Pytam, gdzie my żyjemy?!