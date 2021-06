Andrzej Poczobut w złym stanie. Żona opozycjonisty ujawnia szczegóły

- Prawdopodobnie miała to być "podróż w jedną stronę" (...) Mąż napisał, że po powrocie do aresztu, którego wyraźnie się tam nie spodziewano, odczuł "oznaki niezadowolenia", przeniesiony do innej celi. Został też uznany za "więźnia skłonnego do ekstremizmu i czynów destruktywnych". To, jak rozumiem, oznacza, że jest ciągle sprawdzany, musi się często meldować, wywoływany przez personel - ujawnia żona.