Andrzej Piaseczny pokazał nowy teledysk z motywami LGBT. "Trzeba dawać politykom pstryczka w nos"

- Jeżeli ktoś opowiada takie bzdury, jakie słyszymy ostatnio, to trzeba go załatwiać miłością. Generalnie wznoszenie miecza nie daje niczego innego poza wojną. Nie chodzi o wojnę. Trzeba byłoby ministrowi oświaty, o zgrozo oświaty, wysyłać takie kartki: kochamy cię, panie Czarnek. Jeżeli społeczność LGBT to 10 proc. tego kraju, to jeżeli wysłalibyśmy panu C. kartki z pozdrowieniami i miłością, zasypalibyśmy go doszczętnie - opowiedział na to Andrzej Piaseczny.