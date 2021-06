Andrzej Piaseczny w wywiadzie z lekarzem. Pojawił się wątek wpływu COVID-19 na seks

Ekspert Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedział, że co dwa tygodnie będzie zapraszać swoich przyjaciół i znane osoby do podzielenia się własnymi historiami o COVID-19. Robi to, aby walczyć z fałszywym przekazem o epidemii oraz zachęcać do szczepień. Prof. Krzysztof J. Filipiak jest kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, hipertensjologiem oraz ekspertem w dziedzinie farmakologii klinicznej.