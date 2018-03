Andrzej Liberadzki odszedł z Radia Gdańsk. Uwzględnił oczekiwania PiS

Andrzej Liberadzki pożegnał się z Radiem Gdańsk, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu – redaktora naczelnego rozgłośni. Przyznał, że podejmując decyzję o odejściu, wziął pod uwagę oczekiwania ludzi, którzy dwa lata temu poprosili go o objęcie tego stanowiska.

"Żegnam Radio Gdańsk, dziękuję za współpracę" - napisał na stronie Radia Gdańsk Liberadzki. W tekście przyznał, że rezygnację złożył kilka tygodni wcześniej - po rozmowie w Radzie Mediów Narodowych, jednak 1 marca 2018 roku to dzień jego odejścia. Poinformował też kto skłonił go do tej decyzji.