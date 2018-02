Nowy szef Radia Gdańsk. Zrezygnował ze stanowiska jeszcze tego samego popołudnia

Rada Mediów Narodowych wybrała nowego prezesa zarządu Radia Gdańsk. Jednak wszystko wskazuje na to, że ponownie będą musieli podjąć decyzję kadrową. Grzegorz Sielatycki zrezygnował ze stanowiska "pół godziny później".

Do tej pory radiem kierował Andrzej Liberadzki. Jednak prezes złożył kilka tygodni temu rezygnację z zajmowanego stanowiska. We wtorek rada miała powołać jego następcę. Wszystko wskazywało na to, że zostanie nim Grzegorz Sielatycki.