Andrzej Gwiazda otrzyma odszkodowanie za internowanie w stanie wojennym

Przypomnijmy, że opozycjonista z czasów PRL domagał się od Skarbu Państwa dwóch milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania. 13 grudnia 1981 roku - w dniu wybuchu stanu wojennego - został internowany i osadzony w miejscowości Strzebielinek (województwo pomorskie), a następnie stamtąd przewieziony do aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce. Internowanie go trwało do 22 grudnia 1982 r.