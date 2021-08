Andrzej Duda zawetuje "lex TVN"? Kąśliwy komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego

- Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - zapowiedział Andrzej Duda. Wypowiedź prezydenta została odebrana jako sygnał możliwości zawetowania ustawy "lex TVN". Co na to Aleksander Kwaśniewski? - Będę prezydenta trzymał za słowo. Nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli "lex TVN" przejdzie, to jest to zagrożenie dla wolności słowa w Polsce - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jest to akt wymierzony przeciwko jednej niezależnej telewizji i oczekuje do prezydenta, że to zawetuje. Ale prezydent Duda staje na straży Konstytucji tylko od czasu do czasu. Pamiętam, kiedy tej Konstytucji nie przestrzegał - podkreślił Kwaśniewski. - Być może zostało to powiedziane 15 sierpnia, żeby dwa dni później sekretarz stanu USA mógł powiedzieć to, co powiedział w poniedziałek - załagodzić ton swojego pierwszego oświadczenia - wskazał były prezydent.