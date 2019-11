Andrzej Duda zaprosi Olgę Tokarczuk do Pałacu Prezydenckiego. Wiemy, kiedy noblistka otrzyma zaproszenie

Olga Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla, zostanie zaproszona do Pałacu Prezydenckiego - dowiaduje się WP. Jak mówi nam osoba z otoczenia prezydenta, Andrzej Duda wyśle noblistce zaproszenie po oficjalnych uroczystościach wręczenia Nagrody Nobla. Te odbędą się 10 grudnia w Sztokholmie.

Olga Tokarczuk, jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek, 10 października zdobyła literackiego Nobla za rok 2018. - Nobel to wielka rzecz - gratulujemy serdecznie. To zarówno docenienie olbrzymiego dorobku literackiego Olgi Tokarczuk, jak i polskiej literatury - mówił w październiku Błażej Spychalski w programie "Tłit". Pytany, czy Andrzej Duda zaprosi noblistkę do Pałacu Prezydenckiego, odpowiedział: "Nie mogę wykluczyć".