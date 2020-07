WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 wybory prezydenckieradosław fogiel oprac. Krystian Winogrodzki 54 min. temu Andrzej Duda zaproponował "Koalicję Polskich Spraw". Radosław Fogiel tłumaczy inicjatywę Radosław Fogiel dziwi się reakcjom, że zaproponowana przez Andrzeja Dudę "Koalicja Polskich Spraw" ma być koalicją rządową. Wicerzecznik... Rozwiń Dobra kończę rozłącza na tego to z … Rozwiń Transkrypcja: Dobra kończę rozłącza na tego to zaproszenie nie było do całej sceny politycznej tylko do części Dlaczego nie ma tutaj lewicy Dlaczego nie ma koalicji Obywatelskiej Dlaczego działa reprezentantów hołowni i już od odpowiadam dokończę tylko zdanie więc dziwię się nieco reakcją niektórych publicystów i polityków którzy od razu widzą w tym koalicję rządową na jeszcze rozumiem polityków że być może jak tylko słyszał słowo koalicja to zaraz mi się zapala lampka posady stanowiska i i po prostu nie potrafię wyjść poza tym paradygmat to się dziwię że żeby państwo publicyści też ten sposób do tego podchodzą bo tam żaden sposób nic cenne takiego nie padło to była propozycja to jest propozycja pana prezydenta który chcę być prezydentem wszystkich kuchni Proponuję w przypadku swojej wygranej żeby właśnie spróbować znaleźć jakiś wspólny mianownik oczywiście takich kobiet chcę być prezydentem wszystkich Polaków ale nie zaprasza reprezentantów właśnie do tego zmierzałem taka koalicja musi być budowana w oparciu o jakiś trzon o jakiś kościec programowo ideowy i w tym wypadku też nie można tworzyć Bytów które będą nierealne bo nie uwierzy No jeżeli mamy opozycję w postaci kalicy Obywatelskiej która zachowuje się w sposób y&y państwowy która nie jest w stanie zaakceptować najbardziej podstawowych dla demokracji to znaczy takich że zwycięzca wyborów ma prawo tworzyć rząd i ma prawo rządzić przez kadencję na którą został wybrany No to trudno oczekiwać żeby jakaś konstruktywna rozmowa z tego wynikło m oczywiście bardzo byśmy chcieli żeby całość opozycji w Polsce zachowywała się w sposób konstruktywny No ale to nie od nas zależy To jest wybór naszych konkurentów politycznych w jaki sposób chcą prowadzić swoje działania No dobrze panie Boże dlaczego akurat na przykład Szymona hołowni nie było na tym spotkaniu Bo się zadeklarował że nie zagłosuję na Andrzeja Dudę pan prezydent Andrzej Duda wymieniał ugrupowania parlamentarne Pan Szymon Hołownia owszem startował w wyborach prezydenckich uzyskał ładny wynik jak na debiutanta ale sam chyba jeszcze nie określił swojej roli w przyszłej w polityce zapowiada co prawda powstanie jakiegoś ruchu A może partii No ale to trudno powiedzieć prawda bo cały czas Podkreślał swoją a partyjną już swoją niechęć do polityki partyjnej teraz to widać trochę się zmieniło najpierw poparł jak sposób Rafała trzaskowskiego kandydata partii politycznej więc trudno trudno prognozować Jakie plany na chodnik Hołownia w związku z tym związku z tym bo to że nie ma jeszcze partie nie ma klubu Brzmi trochę jak wymówka ale jest miejsce gdzie na panie redaktorze to nie jest wymówka ale panie dyrektorze proponuję panu żeby nabierał pan wodę nie widelcem No jeżeli coś jest nieuchwytne Jeżeli coś jest niesprecyzowane nie wy krystalizowane to trudno żeby z takim No właśnie nie podmiot bo nie wiemy jakie plany ma Szymon Hołownia wznowić jakieś plany na to jest chyba oczywiste ale to na ten spotkanie o tym wszystkim można porozmawiać i ustalić wyjść i powiedzieć No niestety Szymon ja nie był zainteresowany A tak walentowo nie był zaproszony Panie redaktorze ale pan zakłada spotkanie w formie towarzyskiego spotkania kilku mężczyzn i kobiet a to chodzi o spotkanie pełnych środowisk pewnych idei to to nie chodzi o to że pan x y się stali i że zaprosimy pana Szymona który być może po 12 lipca zajmie się nie wiem wróci do swojego wyuczonego zawodu albo Zajmij się Zgoła garncarstwem albo czymś zupełnie innym bo to nie chodzi o taką czy inną osobę chodzi o pewną idee chodzi właśnie o zbudowanie pewnego porozumienia może jeśli nieporozumienia to pewnego pewnego Powiedziałbym przestrzeni dialogu i współpracy właśnie pod hasłem koalicja Polski