Andrzej Duda "zacinał się", kiedy mówił po angielsku. Jest wideo

Andrzej Duda "zacinał się", kiedy mówił po angielsku.

"This is, this is... I can tell you... very, very" - mówił prezydent na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Nagranie, które zarejestorwało problemy Andrzeja Dudy, krąży po sieci. Internauci chętnie dzielą się wrażeniami.

Andrzej Duda nie mógł się wysłowić

Nie wiadomo, czy prezydent miał problem z ułożeniem zdań, czy zapomniał angielskich słów. Wideo ukazujące Andrzeja Dudę w nie najlepszej formie jest popularne w mediach społecznościowych.

"This is, this is... I can, I can tell you... very, very, very" - mówi prezydent na filmie, który nagrano podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Później politykowi idzie nieco lepiej. Słychać między innymi, że członkostwo NATO było marzeniem Polaków.

Internauci nie są jednak wyrozumiali dla Dudy. "Pan prezydent konsekwentnie walczy z obcym językiem" - napisał Radosław Sikorski.

Swoje "trzy grosze" dorzucił Jan Grabiec z PO. "Lepiej panie prezydencie Duda, kiedy lata pan na narty w polskie góry. Mniejszy wstyd" - ocenił. Z kolei Przemysław Szubartowicz nawiązał do ostrych słów prezydenta o sędziach.

"Duda duka po angielsku, więc już teraz rozumiem, dlaczego tak wrzeszczał, że nie będą nam tu w obcych językach itd. To jak Dyzma, który mówił, że obce języki dobre są do literatury, a w Polsce trzeba mówić po polsku, a jak się nie umie, 'to niech się nauczy'. Wszystko już było!" - zaznaczył dziennikarz.