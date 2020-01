Andrzej Duda nieobecny na Forum w Jerozolimie. Jest reakcja dyrektora Yad Vashem

Jerozolima. Dyrektor Yad Vashem wyraził żal z powodu nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy na Światowe Forum Holocaustu.

Andrzej Duda nie weźmie udziału w Światowym Forum Holocaustu, które odbędzie się Jerozolimie. Polski prezydent tłumaczył, że do Izraela nie pojedzie, bo nie będzie mógł zabrać głosu w przeciwieństwie do Władimira Putina. Na obchody organizowane przez Instytut Yad Vashem udali się przedstawiciele Francji, Włoch, Austrii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Polskę ma reprezentować ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.

Do akcji przystąpiła również Polska Fundacja Narodowa . W ramach projektu Andrzej Duda wystosował list otwarty z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau. Tekst ukazał się w niemieckim dzienniku "Die Welt", francuskim "Le Figaro" oraz w amerykańskiej gazecie "Washington Post". Prezydent apeluje w liście, by "pamięć o Zagładzie nigdy nie umarła".

- Pańska wizyta w Izraelu przyczyni się do zacieśnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje – powiedział Kac cytowany przez portal "The Times of Israel".