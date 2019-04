Andrzej Duda z żoną sadzili drzewa w Rytlu. Prezydent ocierał pot z czoła

W piątek ruszyła ogólnopolska akcja #sadziMY. Prezydent Andrzej Duda z żoną dołączyli do harcerzy, studentów, strażaków i wolontariuszy, którzy pomagają leśnikom sadzić las w okolicach Rytla (woj. pomorskie). W tym nadleśnictwie zostanie posadzonych 300 tys. nowych drzew.

Tu wydarzyła się tragedia

- To nadleśnictwo Rytel wszystkim kojarzy się właśnie z tą tragedią, która się wydarzyła 11 sierpnia 2017 r. Ogromna burza, ogromne zniszczenia, niestety także ofiary śmiertelne. Oprócz tego Nadleśnictwo Rytel jest takim terenem, gdzie ponad 60 procent powierzchni została uszkodzona. To nadleśnictwo zostało najbardziej dotknięte przez żywioł - powiedział Bartosz Bazela, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

W piątek i w sobotę wolontariusze posadzą na terenie Nadleśnictwa Rytel 300 tysięcy drzew. Akcja #sadziMY ma zachęcić Polaków do samodzielnego sadzenia drzew w całej Polsce. Od dzisiaj we wszystkich nadleśnictwach wydawane są darmowe sadzonki. Otrzymane drzewko można posadzić w dowolnym miejscu. Do dyspozycji jest 100 tysięcy drzewek.