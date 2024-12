Andrzej Duda z orędziem. Zwrócił się do Polaków

- Ostatni dzień kończącego się roku to czas, w którym składamy sobie życzenia. Ale ten dzień to również moment, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co za nami i robimy plany na przyszłość - przekazał Andrzej Duda, dodając, że to 10. raz, kiedy zwraca się on do Polaków w Orędziu Noworocznym. Prezydent podkreślił, że "jest dumny z tego, jak wiele Polsce i Polakom udało się osiągnąć przez te niemal 10 lat" oraz że "był to dobry czas" dla naszego kraju. Jak też podkreślił, "przed naszą Ojczyzną wciąż jest wiele wyzwań", a "to, jak na nie odpowiemy, zdecyduje o tym, czy ten dobry czas dla Polski będzie kontynuowany". Duda wspomniał również o obecnie rządzącej koalicji - według niego "skupiła się ona na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów", a także "doprowadziła do chaosu w wymiarze sprawiedliwości". W kontekście nadchodzących w 2025 roku wyborów prezydenckich przekazał, że "głęboko wierzy w mądrość swoich rodaków". Głowa państwa nawiązała też w swoim przemówieniu do wojny w Ukrainie i "niespokojnych czasów". - Za kilka godzin nowy, 2025 rok. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, niech to będzie dobry i bezpieczny czas dla Polski, niech to będzie czas radości i sukcesów dla nas wszystkich - zakończył prezydent.