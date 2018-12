Andrzej Duda: W Unii podejmowane są decyzje, które nas z niej wypychają. To jest wspólnota?

- Jeśli nie jesteśmy szanowani, jeśli podejmowane są decyzje, które szkodzą polskim interesom, w jakimś sensie nas wypychają, to czy można powiedzieć, że to jest wspólnota? - pytał prezydent Andrzej Duda w wywiadzie radiowej Trójce. Stwierdził też, że praktyki unijnego Trybunału Sprawiedliwości są "groźne i niebezpieczne dla suwerenności".

W sobotnej audycji "Śniadania w Trójce", prezydent krytykował postawę Brukseli wobec Polski w kontekście sporu o praworządność. Komentując zastrzeżenia KE co do ustawy o Sądzie Najwyższym i postanowienie unijnego Trybunału o przywróceniu do sędziów przeniesionych w stan spoczynku, Duda stwierdził: