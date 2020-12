Andrzej Duda w obronie "rekreacji na wolnym powietrzu"

O tym, że zamknięcie stoków narciarskich jest nie do zaakceptowania dla prezydenta, poinformował niedawno Jarosław Gowin. Na antenie telewizji Polsat zdradził, że prezydent dzwonił do niego w tej sprawie i zagroził wetem dla zamknięcia stoków. Zachęcał wicpremiera do wypracowania porozumienia z branżą narciarską.Jak wiadomo, Jarosław Gowin postąpił zgodnie z radą Andrzeja Dudy. Senator PiS Maria Koc tłumaczyła wówczas, że to przejaw troski prezydenta o branżę turystyczną.