Andrzej Duda w Kuleszach Kościelnych. Beata Kempa dziękuję za materiał WP. "Przecudowny"

Brak prezydenta w tej chwili nie przeszkadza prezydent pani zanim wykonuje swoje obowiązki dobrze ale Jaki prezydent ani po co może zakryli oczka i małe dzieci myślą Jak mnie nie widzą jak ja nie widzę to znaczy że mnie nie widzą nie no panie redaktorze przesadzaj Oczywiście że pan prezes Świetlino Jest dużo Aktorzy międzynarodowy Taka jest Prezydent i naprawdę Po prezentu we wszystkich powiatach na Szkoda że Panowie z platformy nie chcą się spotykać Spotkanie otwarte Ja nie zauważyłam tam żadne Promiennego Poli Avatar Tam gdzie byłam gdzie był pan prezydent Bardzo wielu ludzi Prezydentowa spotkał To może zrobię słowny to Wirtualna Świetny materiał Dziękuję w ogóle za ten materiał pani Nie ma Przed wyborami Dotyczący świetny miejscowości Kościan Prawo jest Potężne poparcie Zażyczyli sobie później pan prezydent miał tutaj poparcie jechał to daj do nas przyjdzie bo pojechał pan prezydent Pojechał nie powiem szczerze razem oglądaliśmy ten materiał Będę tak cudowny materiał Także dziękuję pani Już jestem Wtedy byłam Pomagała Kampanii wyborczej Kontaktowymi ludzie sobie życzą Takie było zdanie Czyli co Pani będzie już na zapleczu prezydenta Nowej Tylko że ja jestem Która Bardziej Takim Powiedzieć na froncie Lubię kampanii Pośrednio Z ludźmi i na pewno jeśli Kampanie Prezydenta Andrzeja Dudy Z równie Wielkim Nie to jest tutaj są I zawsze uważam że mamy A ja bardzo chętnie włącza się w kampanię taką naprawdę na samym tam zobaczysz czego będziemy A co spekulują święte prawo mediów spekulować z pytam bo do mamy regulowanie pani powiedziała Andrzej Duda Naprawdę tak wspaniały prezent 5 Które Razem z małżonką Uważam że to jest Piękna prezydentura bardzo Gobi reprezentowali nasz kraj to jest niezwykle Taniec Ale to już było Dla ludzi ja z tego się