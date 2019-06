Andrzej Duda w Białym Domu. Konferencja prezydentów

Donald Trump i Andrzej Duda podpisali porozumienie. Na jego mocy Polska kupi 32 myśliwce F-35. W naszym kraju będzie też stacjonować o tysiąc więcej amerykańskich żołnierzy niż do tej pory.

Trump podkreślił, że we wspólnej deklaracji, Polska i Stany Zjednoczone zobowiązują się do wzmacniania bezpieczeństwa w Europie. - W Polsce zostanie też zbudowana baza dla żołnierzy amerykańskich, bez dodatkowych kosztów poniesionych przez USA - dodał prezydent USA.

Spotkanie prezydentów USA i Polski. Wystąpienie Andrzeja Dudy

Andrzej Duda powiedział Trumpowi, że "jest człowiekiem, dla którego liczą się czyny, a nie tylko słowa". - Kiedy pan mówi "make America great again", to jest "make", a nie "say", nie "talk about" - (uczyńmy Amerykę znowu wielką, to pan robi, a nie mówi) - ocenił prezydent Polski.