Wideo Najnowsze narty + 2 koronawirusduda andrzej Dzisiaj, 19-02-2021 16:00 Andrzej Duda szusuje na nartach. Dr Grzesiowski znacząco skomentował Nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda jest zapalonym narciarzem. W zasadzie podczas każdej zimy media obiegają zdjęcia prezydenta na stokach narciarskich. Nie inaczej jest i w tym roku. Andrzej Duda był widziany w Wiśle. Czy prezydent dobrze zrobił, jadąc na narty w dobie pandemii koronawirusa? Czy głowa państwa wybrała dobre rozwiązanie? Patrycjusz Wyżga zapytał o to doktora Pawła Grzesiowskiego, który był gościem programu WP "Newsroom". Ekspert najpierw zaczął mówić o tym, czy jeżdżenie na nartach jest ryzykowne w czasie pandemii. - Nie powinniśmy blokować aktywności fizycznej na stokach narciarskich. Nie ma żadnych dowodów na to, że ludzie zakażają się, jeżdżąc - mówił ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej ds. epidemii koronawirusa. - Musimy zadbać o to, co dzieje się po tym, gdy ze stoku schodzimy. Nie możemy gromadzić się w zamkniętych pomieszczeniach. Świeże powietrze jest naszym sprzymierzeńcem, pamiętajmy o tym - dodał. Na koniec swojej odpowiedzi dr Grzesiowski odniósł się do pytania o samego Andrzeja Dudę. Zrobił to wymijająco, ale znacząco. Rozwiń pan pana prezydenta na nartach pre … Rozwiń Transkrypcja: pan pana prezydenta na nartach prezentów skorzystał z takiej możliwości No wiem że jest wielkim fanem narciarstwo ja uważam że my mieliśmy blokować aktywności fizycznej na świeżym powietrzu naprawdę nie ma żadnych dowodów na to że ludzie zarażają się na stokach powinniśmy zadbać o to co się dzieje po nartach żeby nie było gdzie się wtedy ludzie gromadzą jakiś zamkniętych pomieszczeniach natomiast świeże powietrze jest naszym sprzymierzeńcem pamiętajmy no tak no ale pan ciężko pracuje zastałem pana w gabinecie lekarskim w robocie a pan prezydent najważniejszy polski urzędnik w najtrudniejszych czasach z jakimi mamy do czynienia od lat na wakacjach zimowych proszę by zwolnić z konieczności komentowania takiej oczywiście zachęta do ciężkiej pracy i do wysiłku powinna płynąć moim zdaniem od najwyższych przedstawicieli najwyższych władz bo jest to jednak ta wrażenie że my tutaj ledwo zipie my a władza odpoczywa No jest taki przekaz myślę że to nie jest przekaz który lubimy