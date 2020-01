WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze ryszard kalisz + 2 sondażduda andrzej oprac. Anna Kozińska wczoraj (21:07) Andrzej Duda sobie szkodzi? "Poparcie dla PiS zmaleje" Ryszard Kalisz w programie WP #Newsroom przyznał, że cieszy się, że Lewica na kandydata na prezydenta wystawiła Roberta Biedronia. - Jest... Rozwiń To dobrze że Legnica wystawiła Bie … Rozwiń Transkrypcja: To dobrze że Legnica wystawiła Biedronia Cieszycie się z tego bo to troszkę trwało tobie To było takie to proste obrazkach grupowanie Który jest obecnie w parlamencie oraz te które Dzieciaki znaczenie musi wystawić swojego kandydata I lewica zrobiła to zrobiła to moim zdaniem we właściwym czasie I wystawiła Roberta Biedronia który jest politykiem Już Mogę nawet powiedzieć że jest moim wychowankiem bo 2000 Buty się tym roku Jako wprowadzają do polityki on później miał różnego rodzaju Formalne przynależności Ale jeszcze osobom o bardzo bardzo dużej wrażliwości Ścina prawa człowieka Narów Na kwestię związaną Wartości socjalne A po drugie to po prostu demokrata ale pani mi czy pojawiły się też głos Nie do końca jest w porządku z jego wiarygodność Wszedł do europarlamentu ale mówił Jak tylko wejdę zaraz Zrzekam się mandatu będę startował Polskiego Sejmu Po drodze mu się troszkę partia rozsypała odchodzili od niego jego Współpracownicy Widzew Pierwiosnek Starego Została Zachwiana pana ministra to nie razi i nie daj takiego Jadą Będzie dobrze natomiast snowboardu jest Ja uważam zresztą Zgadzając się Tymi którzy twierdzili że Robert Obiecał że jak wejdzie do europarlamentu To później zrezygnuję z mandatu Przypomnę że Ten mandat jak Przypadłby pani profesor Monice płot Natomiast nie zrobił tego Moim zdaniem to był Anatomia Nauczył się na tym błędzie już bardzo dużo W tej chwili już błędów nie będzie popełnię a on stał się dużo bardzo Konse Jak mam miejsce urodzenia Roberta Biedronia w naszym sondażu 7% dokładnie Czy pewien Dlatego że tak naprawdę Kandydaci Wystawianie przez ugrupowania parlamentarne Co do zasady Uzyskują te same wyniki Co mogłaby uzyskać partia gdyby wybory parlamentarne odbywały się w dniu wyborów Czyli Przyjmijmy Robert Biedroń ma dzisiaj 7% Notowania lewicy idą do góry Ja uważam że Gdzieś około 15% która to jest w ogóle coś o czym myślicie to jest w zasięgu i wszystko jest w zasięgu dlatego Etyka jest Ale żeby była druga tura możliwa To trzeba zrobić Coś dużo na Co jest maksymalną Sharan Dużo na ulicę o tym Zaraz porozmawiamy na dzisiejszej konwencji A jakby to była druga tura tak jak pan od Pani Wisły szanse w procentach Ja uważam Jednoznacznie Że w drugiej turze Robert Biedroń jaki Władysław kosiniak-kamysz jaki przy zmianie jest swojego Twojego wyrazu na taki bardziej dynamiczny Małgosia Kidawa-błońska mają szansę wygrać Z Andrzejem Dudą A powiem W tej chwili poparcie Prawa i Sprawiedliwości Jednak się do mnie Ona do maja Może być na poziomie 3 Pięciu 8% nawet jeżeli byśmy liczyli konfederację To jest to 4 2 45 Max A ostatnie wystąpienie ang Takie Kt Skrajne Jemu o tyle szkodzą wynik w wyborach prezydenckich Że integrują go sposób bardzo jasne i wyraźne z prawem i sprawiedliwością On przestaje być samodzielnym bytem A staje się niejako Prawem i sprawiedliwością uosobiony przez Andrzeja Dudy Dlatego też jeżeli to pisz będzie miał 35% To nikt więcej poza lektura Ten pis-u i ewentualnie Konfederacji które to też nie jest takie pewne Na Andrzeja Dudy denerwuje to że nie zagłosuję nasze społeczeństwo jest w takim momencie rozwoju że Gdy myślimy o prezydenturze nie będzie mu przeszkadzało to Robert Biedroń jest homoseksualistą jest gejem Myślę że nie ja znam osobiście Byłego burmistrza Berlina albo Veritas zespół Nie będę tutaj wymieniał Wielu innych Urzędnik W krajach Unii Robert Biedroń przede wszystkim Osobą która Utworzyła Strukturę która walczyła o to Żeby w Polsce Ograniczyć homofobia Homofob I on nigdy nie byłby Asio nigdy nie dokonał takiego coming Że tak powiem wszyscy publicznie od pozostałych światową publiczną O tym wiedzieć I w tych kategoriach to mu nawet nie zaszkodzi a wręcz pomoże Dlatego że widać że jest osobą niezwykle odważny Wiarygodną mówi o sobie wszystko to