Andrzej Duda przeprosił urażonych. Jerzy Owsiak: puste słowa

Co prezydent powinien zrobić, by osoby, które na niego nie głosowały, uwierzyły w szczerość jego pojednawczych gestów? O to na antenie TOK FM pytany był Jerzy Owsiak. - Nie mam zielonego pojęcia. Jest to człowiek, który przez pięć lat w tym obszarze nie zrobił nic - powiedział założyciel WOŚP.