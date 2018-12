Andrzej Duda poleca artykuł w sieci. Przeczytał go do końca?

Prezydent Andrzej Duda na swoim profilu na Twitterze polecił jeden z artykułów dotyczących emisji dwutlenku węgla w Europie. "Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam" - napisał prezydent. Przeczytaliśmy. Od początku do końca. I jesteśmy trochę zaskoczeni.

W Katowicach trwa szczyt klimatyczny COP24. Nic dziwnego, że prezydent jest bardziej niż kiedykolwiek zainteresowany tematyką emisji CO2 i zanieczyszczeniem środowiska. Polska uchodzi bowiem za jeden z krajów, które są najbardziej zapóźnione w produkcji czystej energii - wciąż bowiem stawiamy na węgiel. Prezydent już zapowiedział, że to się nie zmieni, a on sam nie pozwoli "by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo".

Kontrowersyjny komentarz

"Polska jest 'chłopcem do bicia' w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy" - czytamy. "Jesteśmy nie za federacją i centralnym zarządzaniem (skąd my to znamy?), ale z konfederacją wolnych państw narodowych, suwerennych w swych decyzjach, a to rozwściecza unijnych biurokratów, 'charczącej tuby' interesu niemieckiego (i rosyjskiego także, bo Nord Stream I i II, to wizytówka niemieckiej dominacji w UE). Na Polskę sypie się wiele oszczerstw, także takich, że są 'niedemokratyczni', jeśli mają zamiar wprowadzić regulacje sądownictwa, które obowiązują aktualnie w karajach UE! Dlatego, spóźniona, ale adekwatna do stanu rzeczy, prowadzona sprawnie (wywołująca skowyt piesków kanapowych Pani Merkel) kampania informacyjna! Ale pędem do 'adremu'!" - pisze autor materiału, ukrywający sie pod pseudonimem "Wilk Miejski".