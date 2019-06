Andrzej Duda podsumował wizytę w USA. "Nasze więzi się zacieśniają"

- Mogę śmiało powiedzieć: współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas strategiczna, nasze wspólne więzi się zacieśniają - mówił w Dolinie Krzemowej Andrzej Duda. Prezydent w poniedziałek zakończył swoją wizytę za Oceanem.

Przypomnijmy: podczas wizyty prezydent Duda podpisał deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej. W jej ramach do Polski przyjedzie 1000 amerykańskich żołnierzy, kupimy także najnowsze myśliwce F-35.

Zobacz także: Andrzej Duda rośnie w siłę? Jest coś, co "pomoże mu w kampanii"

- Te terminale robią olbrzymie wrażenie. Cieszę się, że USA biorą udział w tej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Jestem przekonany, że to jest przyszłość - powiedział Duda. Dodał, że liczy na szybką rozbudowę rodzimego gazoportu w Świnoujściu. - Liczę, że Polska stanie się takim hubem, który będzie zapewniał gaz do Europy Środkowej, także w ramach współpracy państw Trójmorza - stwierdził prezydent.