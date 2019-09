Andrzej Duda pękał ze śmiechu. "Nie wytrzymam, muszę państwu coś opowiedzieć"

Prezydent w czwartek odwiedził m.in. Koszalin. Pod koniec spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej opowiedział anegdotę z Mariuszem Błaszczakiem. Andrzej Duda z trudem powstrzymywał śmiech.

- W 2016 roku tuż przed Świętem Policji przyszedł do mnie ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak i mówi do mnie tak: (...) jakbyś tak na tym Święcie Policji powiedział, że będzie taki program modernizacji, bo jak powiesz, to już będzie musiał być. No i ja rzeczywiście powiedziałem. No i jest - powiedział prezydent.