Andrzej Duda ostro skrytykowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stwierdził w niedawnym wywiadzie, że Polska może stać się "niedemokratyczna". Jego wypowiedź ocenił Andrzej Duda. Prezydent nazwał słowa RPO "antypolskimi i z punktu widzenia polskiego antypaństwowymi" hasłami. O komentarz do sprawy poprosiliśmy byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. - Prezydent jest od tego, żeby spory łagodzić, żeby być raczej mediatorem, a nie rycerzem walczącym na tych wszystkich frontach. To jest niesprawiedliwa ocena rzecznika i tego co powiedział. O zagrożeniach demokracji mówi nie tylko on, ale wielu ludzi - powiedział w programie Newsroom WP. Dodał, że "tak ostry atak z usta prezydenta nie uchodzi".

Rozwiń