Andrzej Duda odwiedzi Biały Dom. "Istotne ustalenia"

Prezydent Polski już wkrótce odwiedzi Biały Dom - twierdzi minister Paweł Mucha. Jak mówi przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, poczyniono już w tym zakresie istotne ustalenia. - To perspektywa bliska, jesienna - dodał Mucha.

- Wiemy, że są istotne już ustalenia poczynione, jeżeli chodzi o wizytę w Białym Domu. To perspektywa już bardzo bliska, jesienna. Wiadomo, że ten oficjalny komunikat to będzie komunikat strony amerykańskiej - mówił Paweł Mucha. Minister przekonywał nawet, że rychła wizyta w Waszyngtonie to również wynik aktywności Andrzeja Dudy. - Sam prezydent Trump też nie ukrywa, że mu się dobrze rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą - stwierdził. Prowadząca program Danuta Holecka nie wyglądała jednak na przekonaną do słów ministra.