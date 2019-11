Andrzej Duda o wyroku TSUE: to orzeczenie jest znamienne

Fragment Sprawiedliwości Unii Europejskiej Mówi o tym że Sąd Najwyższy sam powinien Rossi Pytania prejudycjalne Można się w tym do Takiego W jakim sensie ukrytego stanowiska Sądu Najwyższego że po prostu Nowy o której Sąd Najwyższy Zadał pytanie Niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego tak naprawdę są kwestie które są kwestiami politycznymi Powinny zostać rozstrzygnięte w naszym kraju Takie polskie wewnętrzne i polityk Zwłaszcza jeżeli Funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Trybunał Europejski Się nie będzie i nie będzie Skomplikowane związane z tobą naturą Także ich Które przebiegają w naszym Na to swoją warunkowa Dzisiaj są w Polsce sędziowie zwłaszcza w sądzie najwyższym Sędziowie z poprzedniej epoki którzy uważają że lepiej byłoby Nominowanym przez władzę Niż być nominowanym Władze wolnej Polski więc to Bardzo specyficzne i podważają te nominacje które zostały dokonane przez władzę w wolnej Oczywiście gloryfikuje Kiedyś Więc to to jest też po Naszą dzisiejszą specyfik Specyfika zwłaszcza jeże Chodzi o Państwa sędziów którzy sami siebie z tego czasu nazwali do tej Podaj najwyższe