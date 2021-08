Borys Budka dopiekł Andrzejowi Dudzie. Tak skomentował słowa o "lex TVN"

- To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Po pierwsze - ze względu na ochronę własności, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, po drugie - z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna - powiedział prezydent Andrzej Duda o "lex TVN" na antenie TVP Info. Co na to szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka? - Dla mnie to nie jest jasne stanowisko. Jasne będzie, jeśli będzie weto. Najpierw spróbujemy w Senacie odrzucić tę ustawę, a potem to utrzymać w Sejmie. Natomiast jeśli trafi na biurko prezydenta, to decyzja może być jedna - powinien tę ustawę zawetować, bo ona jest absolutnie szkodliwa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Być może pan prezydent będzie chciał pokazać jakąś niezależność. Dopóki nie ma weta, dopóty jego wypowiedzi - z całym szacunkiem dla głowy państwa - nie mają żadnej wartości - podkreślił.