Andrzej Duda o aborcji. Zdecydowana reakcja Szymona Hołowni

- Nie widzę innego rozwiązania niż opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie mam też przekonania, że w tej sprawie powinno być przeprowadzone referendum. To sprawy życia i śmierci. Nieważne, co kto mówi, co kto myśli. Aborcja oznacza zabicie dziecka - powiedział w Polsat News prezydent Andrzej Duda. - Pan prezydent Andrzej Duda powinien zorientować się, że żyje w kraju, w którym nie tylko jego życzenia mają jakąś moc. To kraj, w którym swoje poglądy ma trzydzieści kilka mln Polaków i warto by było ich zapytać o zdanie. Zdanie prezydenta w tej sprawie znaczy tyle samo, co zdanie każdego z nas. A metodą do tego, by zapytać o zdanie Polaków, jest referendum - komentował lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia w programie "Tłit". - Z ust prezydenta Dudy słyszymy: nie można głosować nad kwestiami życia i śmierci. A w Sejmie można głosować? Po to pan prezydent złożył swój projekt ustawy? Widzę tu dużą niekonsekwencję - kontynuował. - Z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią: nie można głosować nad prawem do aborcji, bo to prawo człowieka. To też są Polacy. Ja nie widzę innego wyjścia niż zapytać o zdanie wszystkich. Bo wszystkie inne rozwiązania będą prowadziły nas do jeszcze większego podziału - podsumował Hołownia.

