Andrzej Duda nie wskaże w orędziu nazwiska? W grze są trzy scenariusze

Wedle naszych źródeł prezydent jest pogodzony z tym, że premierem będzie Tusk. Mimo to głowa państwa nie chce rzucać kłód pod nóg Morawieckiemu, więc to jemu - jak twierdzi większość naszych rozmówców - może powierzyć misję tworzenia rządu. Nawet jeśli będzie to misja straceńcza. To pierwszy scenariusz dotyczący dzisiejszego orędzia.