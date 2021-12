"Andrzej Duda nie miał wyboru". Polityk opozycji nie ma wątpliwości

Czy Andrzej Duda, wetując "lex TVN", poszedł na wojnę z PiS? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. - Nie, nie poszedł. On nie miał żadnego wyboru w tej materii. Zrobił to, co zostało wymuszone, głównie przez USA, ale także przez masowe protesty. On nie miał wyboru. Doskonale wiedział, że to byłby już koniec, finał, kropka - stwierdził. Polityk opozycji wyraził przekonanie, że prezydent "nadal będzie prowadzić współpracę z PiS. - To dotyczy nie tyle rzeczy formalnych, ale sposobu myślenia. Przekazy z Pałacu Prezydenckiego są jednoznaczne, one niestety nie mieszczą się w polskiej racji stanu - podkreślił. Czy Andrzej Duda ma szansę na karierę międzynarodową? - Nie przypisywałbym mu żadnej wielkiej kariery międzynarodowej, ale ze względu na zawetowanie ustawy "lex TVN" z pewnością jakąś furteczkę sobie w tej materii na świecie zostawił - ocenił Zdrojewski.