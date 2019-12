Andrzej Duda napisał list gratulacyjny do Olgi Tokarczuk. "Pani kunszt pisarski znalazł najwyższą ocenę"

"Chcę wyrazić radość, że Akademia Szwedzka uhonorowała Pani twórczość, w której zagadnienia uniwersalne i polska wrażliwość tak znakomicie się dopełniają" - napisał prezydent Andrzej Duda do Olgi Tokarczuk. We wtorek pisarka odbierze Nagrodę Nobla z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa.

We wtorek po południu w Sztokholmie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Nobla. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wysłał do Olgi Tokarczuk list gratulacyjny. Opublikował go na Twitterze Marcin Kędryna, dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta.