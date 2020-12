Andrzej Duda nagrał wideo dot. szczepionki na COVID-19. Spotkał się z ekspertami

Zobacz także: Szczepionka na COVID-19. Lekarz: udzielanie innych świadczeń będzie utrudnione

Szczepionka na COVID-19. Andrzej Duda odbył spotkanie z ekspertami

- Zaprosiłem ekspertów po to, by odpowiedzieć na takie pytania, jak: - kto powinien być szczepiony w pierwszej kolejności, czy to będzie bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona oraz, czy ci, co byli już chorzy na koronawirusa, powinni się zaszczepić - powiedział prezydent.