Andrzej Duda na urlopie w Juracie. Aleksander Kwaśniewski: może lepiej, że będzie pływał w Zatoce Gdańskiej

Prezydent Andrzej Duda, jak ustaliła WP, udał się na urlop do Juraty. Spędzi tam 3 lub 4 tygodnie. - My mamy za mało aktywności prezydenta od początku tej kadencji - skomentował tę informację w programie "Tłit" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Prezydent w Polsce właściwie nie ma urlopu, on przenosi miejsce swojego urzędowania. Prezydent w Polsce nie ma zastępcy i wszystko, co musi zrobić, to musi zrobić - dodał. Kwaśniewski przypomniał, że to za jego czasów ośrodek w Juracie został wyremontowany i rozbudowany. - To jest jedno z najpiękniejszych miejsc. Przygotowane w ten sposób, że daje i prezydentowi możliwość naładowania akumulatorów, ale także wszyscy goście, których się przyjmuje z kraju i z zagranicy są pod urokiem tego miejsca. Ja się nie dziwię, że w okresie letnim prezydent chce urzędować w Juracie. Natomiast oczekiwałbym od niego większej aktywności, nie tylko w Juracie, ale i w Warszawie. Bo prezydent, tak mówiąc szczerze, od wygrania drugiej kadencji, nie rozpieszcza nas swoją pracą i swoją aktywnością. Z drugiej strony, gdyby miał mówić takie rzeczy jak na konferencji, o której pan wspominał, to może i lepiej, że będzie pływał w Zatoce Gdańskiej, a nie opowiadał takie historie - stwierdził Aleksander Kwaśniewski. Nawiązał w ten sposób do słów Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w połowie czerwca na konferencji GlobSec 2021 w Bratysławie. Prezydent, mówiąc o spadku zakażeń w Polsce, nie był pewien, czy "rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy też jest to efekt po prostu tego, że takie, a nie inne mamy warunki atmosferyczne".