Andrzej Duda na ostatniej prostej. Czym chce pokonać przeciwnika? Program wyborczy na wybory 2020

Andrzej Duda podsumowuje 5 lat kadencji. Jaki ma program wyborczy na kolejną?

Andrzej Duda podsumowuje swoją kadencję. "Wszystko to, co wydarzyło się w latach 2015-2020, było zapisane w moim poprzednim programie wyborczym. Mimo problemów zewnętrznych, takich jak pandemia, jesteśmy dziś, jako państwo, w znacznie lepszym punkcie wyjścia niż wtedy, gdy obejmowałem urząd - twierdzi prezydent. Jednocześnie zauważa, że potrzeba jeszcze wiele pracy. "Odwiedzając, jako pierwszy prezydent, wszystkie powiaty, spotykam się z ludźmi i wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia" - uważa.