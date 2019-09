Andrzej Duda miał obwinić Izrael o antysemickie ataki w Polsce. "To nieprawda"

Jak podaje "Jewish Insider", prezydent Andrzej Duda uważa, że antysemickie ataki w Polsce są reakcją na antypolską retorykę izraelskich przywódców. Kancelaria Prezydenta dementuje doniesienia izraelskiego portalu.

Andrzej Duda miał obarczyć Izrael winą za antysemickie ataki w Polsce podczas spotkania z przedstawicielami diaspory żydowskiej w konsulacie RP w Nowym Jorku. Według portalu polski prezydent odniósł się do słów izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza, który stwierdził w lutym, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matek". Komentując te słowa miał stwierdzić, że żałuje, iż Izrael nie przeprosił za upokarzające wypowiedzi swoich polityków, a słowa Katza to "upokorzenie dla Polski", które doprowadziło do "wzrostu liczby antysemickich ataków na Żydów w Polsce".